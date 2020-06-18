РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске полиция неделю разыскивала 14-летнюю девочку, которая пропала в микрорайоне Кузнечики, ее нашли живой, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Полину Артамонову 2006 года рождения, проживающую на улице 43-й Армии, которая 11 июня 2020 года ушла из дома и пропала.

«УМВД России по Подольску благодарит всех за помощь. Подросток найден», - говорится в сообщении.