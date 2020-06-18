РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Более 700 учеников уже записались в новую школу городского округа Мытищи, которая расположена в 25 микрорайоне, сообщила заместитель главы администрации горокруга Татьяна Кольцова.

На выездном совещании строительного дня рассказали главе горокруга Мытищи Виктору Азарову о ходе строительства школьного здания на 1100 учеников в начале Новомытищинского проспекта.

«После ввода нового корпуса в эксплуатацию это будет крупнейший в Подмосковье образовательный комплекс, где будут учиться более 2700 юных мытищинцев (проектная мощность двух корпусов). Уже сегодня в новую школу записались около 700 учеников – об этом рассказала директор гимназии № 16 Ирина Лобанова, которая регулярно участвует в рабочих совещаниях на стройплощадке», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Он добавила, что, по мнению Лобановой, ввод в эксплуатацию второго корпуса позволит сохранить в гимназии №16 односменный режим, обеспечить единое образовательное пространство в микрорайоне, открыть 14 новых творческих студий и кружков.

По ее словам, в просторном актовом зале на 400 мест уже смонтирована сцена, сейчас приступают к укладке высокопрочного покрытия, которое обеспечит комфорт и безопасность для юных артистов. Кроме того, ввод второго корпуса на 44 кабинета позволит гимназии организовать образовательный процесс в новом учебном году в соответствии с повышенными требованиями к санитарной безопасности. В переполненном первом корпусе это было бы сделать крайне сложно.

«Строительство выходит на финишную прямую, внутреннюю отделку планируем завершить к началу июля: плитка вся уже положена, некоторые виды работ, не связанные с шумом, ведутся в круглосуточном режиме. Уже с 1 июля начнутся поставки мебели и оборудования», - отметила Кольцова.

Она подчеркнула, что объект крупный и технологически непростой: два лифта, пищеблок на 400 мест, два спортзала, актовый зал, библиотека. Оборудование будет поступать поэтапно в соответствии с дорожной картой поставок. Его сразу будут монтировать в готовых помещениях, параллельно заканчивая работы по благоустройству и устраняя замечания.

Кольцова уточнила, что такой подход позволит к началу учебного года полностью завершить строительство, затем последует этап лицензирования, и новая школа сможет принять учеников. Сегодня на стройплощадке работают более 300 рабочих разных строительных специальностей – электрики, механики, плиточники, маляры, монтажники.