РИАМО - 18 июн. В подмосковном Домодедове прекратили загрязнение реки Городянки, которая является притоком Пахры, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Было установлено, что сброс сточных вод происходит из коллекторов, проложенных через Городянку. Вода в реке пенилась, ощущался характерный запах. Установить лиц, проложивших коллекторы, не удалось за давностью лет», - говорится в сообщении.

Теперь источник сброса сточных вод затампонировали.

Ранее местные жители пожаловались в областное Минэкологии на сброс неочищенных стоков в Городянку. После этого инспекторы эконадзора провели рейд и предписали городской администрации устранить источник загрязнения водного объекта.