РИАМО - 18 июн. В Подмосковье за минувшие сутки скончались 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, за весь период пандемии в регионе умер 751 человек, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 667 случаев заражения. За весь период пандемии в Подмосковье зафиксировано 52 083 случая инфицирования коронавирусом. После курса лечения выздоровели 20 355 человек.

В Московской области продолжает действовать масочный режим, в рамках которого жители должны надевать защитные маски в общественных местах и на транспорте. Кроме того, нужно соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.