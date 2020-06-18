РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. На дорогах городского округа Мытищи ликвидируют 1 379 ям до 1 июля, сообщил глава округа Виктор Азаров.

Ямочный ремонт в городском округе Мытищи проходит в рамках губернаторской программы «Дороги Подмосковья». Перед его началом специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа провели ревизию дорожного покрытия автомагистралей, внутриквартальных проездов и определили необходимый объем работ.

«Проведена регистрация 1 379 ям, выявленных в ходе обследования улично-дорожной сети муниципального образования. На данный момент устранена 681 яма. Срок окончания работ установлен министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 1 июля 2020 года», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что весь процесс ямочного ремонта контролируется через автоматизированную программу СКПДИ (Система контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры). В нее вводятся данные об оцифрованных ямах с занесением геометок и сроков устранения дефектов.

«Подрядчик, получив задание на их устранение, обязан подтверждать в программе выход на объект, а по завершении работ отчитаться с помощью фото и видео о выполненных объемах. Работы по оцифровке и устранению ям в системе СКПДИ являются обязательными для всех коммунальных организаций, задействованных в содержании и ремонте дорог», - отметил Азаров.