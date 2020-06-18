РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Мытищинский центр занятости начислил и выплатил 2 180 пособий по безработице за период с 29 апреля по 16 июня, сообщил глава округа Виктор Азаров.

До конца 2020 года возможна дистанционная регистрация в качестве безработных с помощью портала «Работа в России».

«В Мытищинский центр занятости поступило: в апреле более 2 500 заявлений, в мае более 1 500 заявлений, в июне уже более 700. 2 180 пособий по безработице начислено и выплачено Мытищинским центром занятости за период с 29 апреля по 16 июня. Кроме того, выплачена региональная доплата до 15 000 рублей на общую сумму 3,8 миллиона рублей гражданам, имеющим в 2020 году не менее 60 календарных дней трудовых отношений», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что при наличии информации о месте жительства гражданина в городском округе Мытищи, дате и причине увольнения с работы, заработной плате гражданину назначается пособие по безработице. Через 30 календарных дней портал запрашивает ПФР об отсутствии приема на новую работу, гражданин видит статус «Перерегистрация». После этого ему начисляется и перечисляется пособие по безработице за месяц.

«Эта работа продолжается с целью поддержать граждан, потерявших работу в связи с пандемией. Телефоны Мытищинского центра занятости населения: 8(495) 586-54-97, 8(495) 586-74-45, 8(495) 586-72-96. Сайт: цзн-мытищи.рф. Вы также можете направить письмо по e-mail: mrczn18@mail.ru с указанием ваших данных, если что-то не так. Вам обязательно ответят», - отметил Азаров.