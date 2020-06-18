РИАМО - 18 июн. В Московской области выявили 667 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, общее число случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту превысило 52 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки еще 1036 человек в регионе завершили лечение от коронавируса. За весь период пандемии вылечились более 20,3 тысячи человек.

«Всего в Московской области зафиксировано 52 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия: 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.