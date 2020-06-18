РИАМО - 18 июн. Проверка пунктов проведения единого государственного экзамена на соблюдение требований санитарной безопасности стартовала в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В этом году для проведения экзаменационной кампании будет задействовано 264 пункта. У экспертов будет специально разработанный чек-лист проверки. В первую очередь будут проверять оснащенность пунктов специальными средствами безопасности.

«Мы проверим все пункты, задействованные в период проведения ЕГЭ. Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Главные критерии — соответствие требованиям санитарных норм и порядку проведения экзаменов. Особенно важно, чтобы все пункты были оснащены бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты», — отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что для избежания очереди, вход на экзамены будет проходить по графику. Также будет организована специальная рассадка выпускников — в шахматном порядке. Кроме того, организаторы пройдут тест на коронавирус и будут в масках и перчатках.

ЕГЭ в этом году для выпускников стартует 3 июля, в этот день школьники будут проходить испытания по географии, литературе и информатике.