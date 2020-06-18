РИАМО - 18 июн. За минувшие сутки в столице выявили 1040 случаев инфицирования коронавирусом, общее число зарегистрированных в городе случаев достигло 210 785, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 130 431 человека, в том числе 2046 пациентов вылечились за минувшие сутки.

Жертвами пандемии в Москве стали 3483 человека, из них 49 скончались в прошедшие сутки.

По России за сутки зафиксировали 7790 новых случаев заражения коронавирусом, полностью выздоровел 9621 человек, скончались 182 пациента.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19. За весь период пандемии выздоровели 313 963 человека, умерли 7660 человек.

Москва находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. В городе отменен режим самоизоляции и цифровые пропуска для поездок на транспорте. Открылись салоны красоты, ТЦ, музеи, библиотеки, зоопарки, выставочные залы, летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работать без ограничений, откроются детские площадки и площадки для воркаута.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.