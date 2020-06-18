РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Полицейские Подольска задержали 34-летнего местного жителя, который завладел чужим телефоном и сделал переводы с мобильного банка в размере 9 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестный обманным путем завладел мобильным телефоном и совершил несколько переводов денежных средств с его карты при помощи мобильного банка. Общая сумма материального ущерба составила 9 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленника задержали и водворили в изолятор временного содержания УМВД.