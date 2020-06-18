РИАМО - 18 июн. Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках, пишет в четверг газета «Известия».

При положительном принятии решения консервировать мусоропроводы будут за счет собственников. Это будет стоить несколько тысяч рублей. Однако жильцы смогут каждый месяц экономить на платежах за ЖКУ.

«Действующие мусоропроводы в жилых домах зачастую становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, возникновению пожаров», — отметил первый зампред комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами ОП РФ Артем Кирьянов.

Также мусоропроводы препятствуют развитию раздельного сбора мусора в России, так как исключают возможность переработки отходов.