РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. Будущим мамам в подмосковном Красногорске рассказали, какие вещи им пригодятся в роддоме, а также в какую сумку их следует упаковать, соответствующее видео разместили в Instagram-аккаунте Красногорской городской больницы №1.

«Вы можете воспользоваться прозрачной сумкой или пакетом. Главное, не приносить вещи в роддом в спортивных сумках или чемоданах на колесиках. Рекомендуем также положить пакет для уличной одежды и обуви», - сообщила психолог Мария Малышева.

Среди предметов, которые могут пригодиться в родильном боксе, Малышева назвала одноразовые пеленки размером 60 на 40 сантиметров. Их можно стелить на фитбол или кровать. В роддоме для этих целей выдают тканевые пеленки, но при желании можно запастись упаковкой одноразовых.

«Часто женщины в родах говорят, что они хотят перекусить. Лучше использовать гомогенную пищу (смешанную до однородного состояния), которая хорошо всасывается, потому что иногда женщину в родах тошнит», - добавила Малышева.

Она рекомендовала брать с собой детские фруктовые пюре в мягкой упаковке.

«Воду в роддом лучше брать со спортивной крышечкой – удобнее пить. И берите, пожалуйста, воду небольшого формата – не литр-полтора», - сказала психолог.

Кроме того, в роддоме могут пригодиться бумажные платочки, влажные салфетки, термальная вода для орошения лица.

Для будущего малыша при желании можно взять домашнюю пеленку – чистую и проглаженную с двух сторон. Также ребенку понадобятся также подгузник, носочки, чепчик.