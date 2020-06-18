РИАМО - 18 июн. В кварталах реновации в Москве запланирована постройка порядка 20 медицинский учреждений, шесть из них будут способны принимать почти две тысячи человек за смену, сообщил журналистам в четверг глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Если взять все кварталы реновации, то в проектной планировке мы предусмотрели порядка 20 объектов здравоохранения. По утвержденным проектам предусмотрено шесть объектов на 1,9 тысячи посещений в смену», — пояснил Загрутдинов.

Он добавил, что дома по программе реновации строятся таким образом, чтобы на первых этажах зданий можно было обустраивать коммерческие площади.

«При проектировании <…> смотрим на комфортность и использование улучшенных стандартов благоустройств, чтобы всеми услугами могли пользоваться не только те дома, которые мы строим, но и близлежащие дома», — заключил Загрутдинов.