РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи выявили одного нарушителя правил перевозки детей в ходе рейда на дорогах округа, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Профилактический рейд «Ребенок-пассажир» направлен на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил и снижение количества аварий, совершенных водителями, выполняющими перевозку детей без удерживающих устройств в автомобиле.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в ходе мероприятия по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №36, в период с 14:00 до 16:00 17 июня проверили 87 автомобилей, выявлено одно административное нарушение по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», – говорится в сообщении.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей. Госавтоинспекция напоминает водителям, что перевозка детей от 7 до 11 лет в автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют приучать ребенка к детскому креслу с самого раннего возраста, тогда ребенок будет понимать, что автокресло – это обязательный атрибут при поездке. Автокресла рекомендуют выбирать вместе с детьми. Ребенок должен быть плотно зафиксирован в автокресле, но при этом лямки не должны давить на тело ребенка и причинять ему дискомфорт.

Водитель, который везет в своем автомобиле ребенка, должен быть вдвойне внимательным и осторожным, строго соблюдать ПДД, скоростной режим и не совершать необдуманных маневров на дороге.