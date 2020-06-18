РИАМО - 18 июн. Президент России Владимир Путин намерен выступить с новым обращением к гражданам страны, сообщает «Интерфакс».
Данную информацию агентству подтвердили два информированных источника.
«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ», — сказал один из источников агентства.
По его данным, выступление главы государства состоится «в один из дней» после парада в честь 75-летия Победы, который пройдет 24 июня.
По словам другого источника, датой обращения может быть 29 или 30 июня.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно с 25 июня.
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