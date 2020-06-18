РИАМО - 18 июн. В рамках борьбы с распространением коронавируса в столице были запрещены все строительные работы, поэтому после снятия ограничений объемы трудового производства на стройках по программе реновации увеличены на 20 процентов, сообщил журналистам в четверг глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Для того, чтобы нагнать объем строительства, мы наращиваем объемы трудового производства <…> на 20 процентов. На сегодняшний день на площадках реновации у нас работает порядка 15 тысячи человек», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что вспышек заболеваний на строительных площадках в настоящий момент не наблюдается.

Во время работ строители обязаны выполнять требования Роспотребнадзора, подчеркнул глава Депстроя. Все рабочие должны носить маски и перчатки, также, по возможности, соблюдать социальную дистанцию.