РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Жители Балашихи могут подать уведомление о завершении возведения объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома на портал государственных и муниципальных услуг Московской области, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«При отсутствии оснований для отказа администрацией городского округа направляется результат предоставления госуслуги заявителю в личный кабинет на региональном портале госуслуг», - говорится в сообщении.

Более подробная информация представлена на официальном сайте администрации Балашихи.