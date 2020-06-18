РИАМО – 18 июн. За четыре месяца 2020 года на фоне пандемии коронавируса расходы россиян на лекарства увеличились в среднем до 2,5 тысяч рублей, пишет в четверг газета «Коммерсант».
«По итогам четырех месяцев 2020 года фармацевтический рынок в РФ в денежном выражении вырос на 23% в сравнении с сопоставимым периодом прошлого года, при этом прирост государственного сегмента составил 48%, коммерческого — 12%», - пишет издание.
Объем фармрынка за этот период составил 576 миллиардов рублей, при этом 65% рынка составляют деньги потребителей.
Вместе с тем сейчас эксперты фиксируют спад продаж лекарственных препаратов. По их мнению, в конце года прирост фармрынка даст не более 1% прироста рынка в целом.
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18 ИЮНЯ
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- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.
- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.
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