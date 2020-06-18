РИАМО - 18 июн. Молодоженам подмосковного Реутова предоставили возможность регистрировать брак в торжественной обстановке, но с соблюдением необходимых мер безопасности, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В Московской области возобновилась процедура государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. В период частичной отмены ограничений государственная регистрация заключения брака предусматривает торжественную обстановку в зале проведения церемоний с некоторыми ограничениями», - говорится в сообщении.

В зале допускается одномоментное нахождение не более семи человек, а в Московских областных дворцах бракосочетания - не более 10 гостей.

«Во время церемонии присутствующим необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 - 2 метра, а также санитарно-эпидемиологические требования по использованию средств индивидуальной защиты – масок и перчаток», - отмечается в материале.

За консультацией жители городского округа могут обратиться в Реутовский отдел ЗАГС по телефону горячей линии: 8-495-528-50-00.