РИАМО - 18 июн. Новостройку, построенную по программе реновации на Профсоюзной улице в Юго-Западном округе столицы, введут в эксплуатацию в июне, заселение жильцов планируется на начало осени, сообщил журналистам в четверг глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В районе Черемушки в активной фазе строительства находятся четыре жилых дома. В июне будет введен один жилой дом. Он построен по всем стандартам реновации. Здесь будет 105 квартир. <…> В сентябре жители могут начать переселяться», — сказал Загрутдинов.

Он добавил, что в Юго-Западном округе столицы программа реновации коснется 520 жилых домов.

«Для района Черемушки порядка 20 процентов всего жилого фонда будет задействовано в программе реновации», — добавил Загрутдинов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 стартовая площадка.