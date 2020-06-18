РИАМО - 18 июн. Столичные власти согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении участка на Малой Филевской улице, теперь здесь можно разместить банковские офисы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Согласно градостроительному плану земельного участка, на указанном участке одобрено размещение торговых объектов.

«После внесения изменений в ПЗЗ на земельном участке площадью 0,05 гектара можно разместить офисы банковского обслуживания и точки общепита», — говорится в сообщении.

При этом ранее утвержденные технико-экономические показатели (площадь, высота, плотность застройки) не меняются.