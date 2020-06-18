РИАМО - 18 июн. С начала 2020 года взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили более 230 старых боеприпасов, обнаруженных на территории Подмосковья, сообщил РИАМО представитель пресс-службы учреждения.

«С начала года взрывотехниками ГКУ МО «Мособлпожспас» обезврежен 231 боеприпас», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с начала года сотрудники учреждения также помогли вывести из подмосковных лесов 69 заблудившихся человек.

Кроме того, сотрудники «Мособлпожспаса» приходят на помощь людям, пострадавшим в ДТП. Так, 16 июня на 54-м километре трассы М-9 «Балтия» спасатели достали водителя из искореженного после ДТП автомобиля.