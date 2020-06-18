РИАМО - 18 июн. В Москве началось тестирование системы, которую будут использовать во время электронного голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Тестовое голосование на платформе 2020og.ru проходит до 20:00 19 июня. Жителям столицы предлагают ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Принять участие в тестировании могут те, кто уже зарегистрировался на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию. Чтобы присоединиться к тестированию, нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Запись на участие в электронном голосовании открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Дистанционное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале https://2020og.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в столице с 08:00 до 20:00.

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