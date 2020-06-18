РИАМО - 18 июн. В Москве выздоровели еще 2046 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, общее число вылечившихся в городе достигло 130 431, сообщает оперативный штаб столицы.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2046 пациентов», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вылечившиеся от коронавирусной инфекции москвичи могут сдать плазму крови для тех, кто еще болеет. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.