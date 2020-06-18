РИАМО - 18 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Торгово-производственная компания «Энергия» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Ранее в управление поступило обращение АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» о внесении сведений в отношении фирмы «Энергия» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на поставку крепежной продукции.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Торгово-производственная компания «Энергия» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — отмечается в материале.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд, который отказал ей в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.