РИАМО - 18 июн. Онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить документы жилищного учета, появился на портале mos.ru, он будет полезен при заключении сделок с недвижимостью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сервис позволяет получить информацию о выданной выписке из домовой книги или едином жилищном документе, чтобы сравнить ее со сведениями, указанными в бумажной копии документа», — говорится в сообщении.

QR-код появился на всех выписках из домовой книги и единых жилищных документов. Отсканировав его при помощи камеры смартфона, пользователь попадает на специальную страницу с информацией о выданном документе.

Кроме того, на странице нового онлайн-сервиса также можно проверить подлинность документа при помощи идентификатора. Сведения представлены в обезличенном виде, но их достаточно, чтобы убедиться в подлинности документа.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что новый сервис будет полезен горожанам при совершении сделок с недвижимостью.

«Например, собственник квартиры запросил выписку из домовой книги онлайн на mos.ru и получил ее в электронном виде. Теперь, используя сервис, будущий покупатель квартиры сможет проверить предоставленную выписку в доверенном источнике, сравнив полученные сведения с бумажным документом. Ранее для этого приходилось идти в центр «Мои документы», чтобы получить бумажный документ с печатью», — добавил Лысенко.

Он уточнил, что достоверность и неизменность данных в сервисе обеспечивается за счет использования технологии блокчейна.