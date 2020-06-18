РИАМО – 18 июн. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что нужно прекратить «мусолить» скандал, связанный с ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает Газета.ru.

Певица отметила, что в этой ситуации «ужасно все». По ее словам, Ефремов «убил свой мозг и, как следствие, человека». Также она осудила семью погибшего Сергея Захарова, которая ходит на различные ток-шоу.

«В этой истории уже сказано все кроме одного: а мы с вами сами-то без греха?» – отметила Арбенина.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание. В настоящий момент артист находится под домашним арестом.