РИАМО - 18 июн. Неработающий житель Москвы написал заявление в полицию о краже из его квартиры на севере города крупной суммы денег, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Известно, что 16 июня из квартиры на Дмитровском шоссе были похищены 2,8 миллиона рублей, а также 10,9 тысячи долларов и два мобильных телефона.

«Материальный ущерб составил около 3,57 миллиона рублей», — отметил собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливается круг подозреваемых.