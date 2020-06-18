РИАМО - 18 июн. С января 2018 года свыше 130 тысяч транспортных средств в столице были зарегистрированы во флагманских офисах «Мои Документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов «Мои Документы», зарегистрировали более 130 тысяч транспортных средств. Услуга стала доступна в январе 2018 года с момента открытия флагманского офиса в Центральном административном округе», — говорится в сообщении.

В центрах госуслуг по предварительной записи можно поставить на учет автомобиль и прицепы к нему, внести изменения в данные о собственнике, а также снять транспортное средство с учета. Услуга регистрации доступна на mos.ru или gosuslugi.ru.

Флагманские офисы расположены на пересечении транспортных узлов в крупных торгово-развлекательных центрах в Центральном, Южном и Юго-Западном округах. Они работают с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Кроме того, по предварительной записи для автомобилистов доступно оформление национального водительского удостоверения или удостоверения международного образца в день обращения.