РИАМО - 18 июн. Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы во второю неделю июня составил 24,5 миллиарда рублей, уровень деловой активности на 98% вернулся к показателям, которые были в городе до введения режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Во время пандемии коронавируса в городе приняли четыре антикризисных пакета мер поддержки московского бизнеса, в которые входят несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.
По его словам, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза.
Ефимов отметил, что принятые меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, при этом выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов.
Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы во вторую неделю июня увеличился на 4,2%. Это 24,5 миллиарда рублей — 98% от уровня деловой активности в столице до введения режима самоизоляции.
Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что значительный рост товарного оборота наблюдается также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.
«За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%», — заявил Пуртов.
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17 ИЮНЯ
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- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.
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