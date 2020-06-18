РИАМО - 18 июн. Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы во второю неделю июня составил 24,5 миллиарда рублей, уровень деловой активности на 98% вернулся к показателям, которые были в городе до введения режима самоизоляции, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Во время пандемии коронавируса в городе приняли четыре антикризисных пакета мер поддержки московского бизнеса, в которые входят несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 миллиардов рублей.

«С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. <…> По некоторым направлениям обороты всего за неделю увеличились в разы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза.

Ефимов отметил, что принятые меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, при этом выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов.

Оборот торговых и сервисных предприятий Москвы во вторую неделю июня увеличился на 4,2%. Это 24,5 миллиарда рублей — 98% от уровня деловой активности в столице до введения режима самоизоляции.

Министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что значительный рост товарного оборота наблюдается также в секторах экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

«За последнюю неделю среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта вырос на 26,9%. Также за счет успешной адаптации к изменению потребительского поведения с помощью применения онлайн-технологий оптовая торговля Москвы превысила на середину июня показатели среднесуточного оборота недели с 23 по 27 марта на 27,5%», — заявил Пуртов.

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17 ИЮНЯ

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- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.