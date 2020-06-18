РИАМО - 18 июн. Жителям Москвы необходимо соблюдать семь основных правил безопасных прогулок в парках, которые открылись в столице в связи с ослаблением режима ограничений, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Несмотря на снятие ограничений, следует по-прежнему соблюдать осторожность и беречь свое здоровье. Несколько простых правил помогут сделать прогулку в парке максимально безопасной для вас и окружающих», — говорится в сообщении.

Сначала нужно проверить загруженность парков. Это сделать можно заранее с помощью интерактивной онлайн-карты. Территория парка может быть окрашена в несколько цветов — зеленый, желтый и красный. Последний сообщает о большой загруженности парка, а также о том, что гулять там не рекомендовано.

Находясь в парке, нужно соблюдать социальную дистанцию минимум в полтора метра. Кроме того, нужно надевать маску и перчатки. Дышать свежим воздухом через маску, возможно, не так легко, зато безопасно.

Пока в парках стоит воздержаться от пикников. Сейчас там также нельзя жарить шашлыки. Еду и напитки лучше взять из дома — так безопаснее.

При аренде велосипеда нужно также соблюдать правила безопасности: надевать маску и перчатки, а также обработать руль и сиденье антисептиком.

Также следует помнить, что лавочки, беседки, детские и спортивные площадки официально закрыты. Это продлится до 23 июня. А пока пользоваться ими запрещено.