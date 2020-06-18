РИАМО - 18 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин возрастом 48 и 50 лет, которые пытались похитить из банкомата в городском поселении Апрелевка Наро-Фоминского городского округа 2,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники в белых халатах и масках ночью зашли в тамбур одной из кредитных организаций, где с помощью топора повредили банкомат и попытались похитить деньги. Однако сработала сигнализация и налетчики скрылись.

«По камерам видеонаблюдения оперативники установили и задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Во время обысков у них обнаружены и изъяты одежда и предметы, используемые при совершении преступления, а также автомобиль, на котором они скрылись.

Один из мужчин заключен под стражу, другой находится под домашним арестом.