РИАМО – 18 июн. Московская область вошла в число российских регионов с наименьшим уровнем коррупции, согласно докладу Генпрокуратуры России, сообщает РИА Новости.

Доклад представил глава ведомства Игорь Краснов.

«Наименьший уровень коррупции наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе», — говорится в сообщении.

Коэффициент преступности в данных регионах на 100 тысяч населения варьируется от 6,41 до 9,94.

Между тем, в число регионов с самых высоким уровнем коррупционных преступлений вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

Согласно докладу, наиболее подверженными коррупционным проявлениям являются следующие сферы деятельности: освоение бюджетных средств, управление имуществом, организация торгов, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, сектор ЖКХ.

Краснов подчеркнул, что в стране ведется активная и последовательная борьба с коррупцией. К примеру, за 2019 год по итогам контроля расходов чиновников в доход государства было изъято порядка 20 миллиардов рублей.