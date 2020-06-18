РИАМО - 18 июн. Правительство РФ вновь обсуждает возможность введения повышенных налогов для обеспеченных россиян, пишет в четверг газета «Известия».

Информацию изданию подтвердили сразу три источника, знакомых с ситуацией.

«В правительстве обсуждают повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что повышение ставки НДФЛ на два пункта принесет в бюджет дополнительно порядка 60 миллиардов рублей. Все вырученные средства планируют направить на борьбу с бедностью.

Собеседник газеты подчеркнул, что повышение налога затронет всего лишь 1% населения.

По словам другого источника, вероятность принятия данной меры в настоящий момент весьма высока в связи с непростой экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Однако никаких конкретных решений по данному вопросу пока не принято.

В России за последнее время несколько раз рассматривались законопроекты, связанные с введением прогрессивной налоговой шкалы. Однако до их принятия дело так и не дошло.