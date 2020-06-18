РИАМО - 18 июн. Число московских компаний, имеющих право на господдержку, увеличат благодаря принятому федеральному закону № 166-ФЗ, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Главное условие на получение господдержки - включение компании в специальный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

«Сейчас в Москве зарегистрировано больше 773 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Причем около 150 тысяч предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная причина — непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все полагающиеся МСП федеральные и региональные меры поддержки», — рассказала заммэра - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что компании, включенные в реестр, смогут рассчитывать на большой набор программ московского правительства. Речь идет о 13 видах субсидий, льготном кредитовании (под 3-7% годовых) и рефинансировании ставок.

К федеральным мерам поддержки малого и среднего бизнеса относятся снижение страховых взносов в два раза (с 30 до 15%), льготные кредиты и другие программы. Те компании, которые больше остальных пострадали от коронавируса, смогут получить дополнительную помощь на федеральном уровне.

Для того, чтобы получить статус субъекта МСП, нужно предоставить сведения о среднесписочной численности работников и доходе за 2018 год в Федеральную налоговую службу до 30 июня 2020 года.

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