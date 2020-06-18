РИАМО - 18 июн. «Парк ремесел» на ВДНХ в честь своего четвертого дня рождения в четверг приготовил развлекательную онлайн-программу, которая начнется в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

«Парк ремесел» стал одним из семи тематических кластеров на территории ВДНХ. Он сочетает в себе функции коворкинга и творческого пространства.

«Здесь работают художественные и ремесленные мастерские, проводятся образовательные и тематические программы. За четыре года в парке прошли более 5 тысяч мастер-классов и десятки праздников», — рассказала заммэра - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Онлайн-программа в день рождения парка начнется с мастер-класса, на котором пройдут занятия по сыроделию. Участников научат, как выбрать, нарезать и подать к столу этот продукт.

В 15:00 можно будет узнать, как правильно собирать полевые цветы и делать из них невероятные букеты. В 18:00 все желающие смогут узнать о том, как правильно покрасить ткань и тем самым вернуть старым вещам свежий вид.

«Парк ремесел» находится на территории бывшего животноводческого городка в северной части ВДНХ. Его площадь – 25 гектаров. Сейчас здесь работают 18 общественных мастерских, большая часть которых располагается в «Доме ремесел» (флагманский проект парка).

Среди резидентов парка школа сыроделия, керамическая и карамельная мануфактуры, косметическая лаборатория, студия архитектуры, дизайна мебели и интерьеров и другие мастерские ремесленников, реставраторов, художников и промышленных дизайнеров. Также к «Парку ремесел» относятся «Рыбацкая деревня», семейный образовательный центр «Городская ферма» и кафе, которое открылось в обновленном павильоне «Верблюдоводство».

С 16 июня здесь открыли магазины и летние кафе. А с 23 июня вновь заработают общественные мастерские.