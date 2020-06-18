РИАМО - 18 июн. Возгорание на крыше двухэтажного административного здания на Певческом переулке в Москве ликвидировали минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС России.

Сообщение поступило на пульт дежурного в 02:52. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли по данному адресу.

«Происходило возгорание на кровле двухэтажного административного здания в группе зданий разноуровневой постройки», — говорится в сообщении.

В 3:17 пожар удалось ликвидировать. Его площадь составила 50 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек. Пострадавших в результате возгорания нет.