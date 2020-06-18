РИАМО - 18 июн. Столичные власти ожидают, что в наступающем учебном году городские школы примут более 112,6 тысячи первоклассников, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента образования Москвы.

«В 2019/2020 учебном году в столичные школы было зачислено 112,6 тысячи первоклассников. В 2020/2021 учебном году мы ожидаем, что количество первоклассников увеличится», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что москвичи не испытывают затруднений при зачислении детей в первый класс. Большая часть воспитанников дошкольных групп автоматически переводятся в первый класс своей же школы. Если родители хотят записать ребенка в другую школу, то им достаточно подать соответствующее электронное заявление на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Родители 58% детей воспользовались возможностью зачисления в первый класс простым переводом из дошкольной группы, родители 92,5% детей выбрали образовательные организации в районе проживания», - отметил собеседник агентства.

Зачисление ребенка в школу по закрепленной территории гарантировано, в школу в других районах записывают при наличии свободных мест.