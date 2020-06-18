РИАМО - 18 июн. В столице за сутки умерли 49 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, общее число смертельных случаев в городе достигло 3483, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с Covid-2019.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Необходимо сразу вызвать врача», — напоминается в сообщении.

В Москве отменен режим самоизоляции и цифровые пропуска. Открылись музеи, библиотеки, зоопарки, выставочные залы и летние веранды кафе.

С 23 июня в городе заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута. В то же время жителей столицы власти призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия — выполнять санитарные требования безопасности.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.