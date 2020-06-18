РИАМО - 18 июн. В четверг воздух в Москве и Подмосковье днем может прогреться до 30 градусов, местами возможны кратковременные дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 28-30 градусов, по области — плюс 25-30 градусов», — говорится в сообщении.

Атмосферное давление существенно не изменится — в середине дня его показатели составят 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 40%.

Такие погодные условия редко приводят к ухудшению самочувствия. При этом, следует быть более внимательными к своему состоянию людям с артериальной гипертонией, нарушениями сердечного ритма, мигренью, а также тем, кто плохо переносит жару и духоту.