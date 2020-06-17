РИАМО - 17 июн. На Красной площади в центре Москвы завершилась репетиция парада Победы с участием военной техники, передает в среду корреспондент РИАМО.

Всего в репетиции приняли участие несколько десятков единиц боевой техники, включая современные гаубицы «Коалиция-СВ», танки Т-90, а также образцы времен Великой Отечественной войны.

После завершения репетиции техника покинула центр столицы и направилась в место временной дислокации. Граждане, наблюдающие за репетицией, также начали расходиться.

Это не первая репетиция в преддверии парада Победы. Вечером 14 июня водители-механики провели пеший парад без техники. Что было сделано в целях ознакомления с улицей, по которой им предстоит двигаться во время парада.

В этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. Провести парад 9 мая не позволила пандемия коронавируса.

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