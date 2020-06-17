РИАМО - 17 июн. Подмосковные власти планируют перевести взаимодействие с органами Росреестра в электронный вид, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный контроль – сложная система, которая требует быстрого межведомственного взаимодействия разных структур – органов местного самоуправления, Росреестра, прокуратуры, Россельхознадзора, которое направлено на контроль правомерности использования земли на территории Московской области. Мы идем к этой цели путем цифровизации обмена данными», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Он отметил, что с прошлого года взаимодействие подмосковных властей с Россельхознадзором реализуется в электронном виде, аналогичную реформу проведут и во взаимоотношениях с органами Росреестра.

Куракин подчеркнул, что в итоге должен появиться действенный цифровой инструмент, позволяющий оперативно получать сведения о том, что происходит на землях Подмосковья, и своевременно на это реагировать.