РИАМО - 17 июн. Сведения о 380 местах в 30 подмосковных округах, где возможны затопления и подтопления, внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), эти данные необходимы для градостроительной деятельности и установления особых условий пользования участками, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В границах установленных зон запрещено возведение новых объектов капитального строительства без специальной инженерной защиты, размещение кладбищ, особо опасных объектов и многое другое. Таким образом, обеспечивается безопасность как для граждан, так и для экологии», - сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Работы в данном направлении начались в Подмосковье в 2018 году. Региональные власти подготовили предложения по включению зон подтоплений в ЕГРН. После одобрения федеральными ведомствами список направят для утверждения в Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов РФ. Затем документы внесут в водный реестр и ЕГРН.