РИАМО - 17 июн. Прожиточный минимум в Москве на первый квартал 2020 года установлен на уровне 17 129 рублей, соответствующее постановление столичного правительства опубликовано на официальном сайте мэра города.

«Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за первый квартал 2020 года в расчете на душу населения — 17 129 рублей», - говорится в документе.

Для трудоспособного населения мегаполиса прожиточный минимум составил 19 544 рубля, для пенсионеров – 12 126 рублей, для детей – 14 812 рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Москве в четвертом квартале прошлого года составила 16 843 рубля.