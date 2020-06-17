РИАМО - 17 июн. Московский метрополитен объявил конкурс на поставку более 1360 новых вагонов до 2023 года включительно для запуска на новых линиях и обновления подвижного состава на других участках метро, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Новые поезда станут современнее нынешней «Москвы», дадут новый уровень комфорта в салоне, повышенную вместимость — свыше 2,2 тысячи пассажиров, рабочее место машиниста станет еще более удобным.

«Новый подвижной состав будет поставляться в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Запускать его планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях», — говорится в сообщении.

Техническое задание прошло экспертизу. При его разработке приоритетом стала безопасность и комфорт пассажиров - система обеззараживания воздуха и контроль температуры в салоне, снижение уровня шума и вибрации. Также в новых вагонах установят больше информационных мониторов и зарядок USB. Межвагонные проходы станут на 60% шире, а дверные проемы – на 15%. Изменится и дизайн салона.

В техническом задании учтены пожелания москвичей. Дизайн маски нового состава выбрали сами жители столицы в ходе голосования в прошлом году. Они предпочли дизайн округлой формы с удлиненными вертикальными фарами.

Впервые поезда в метро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. Благодаря этому пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав.