РИАМО - 17 июн. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования избиения пожилой женщины в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

«Сегодня на одном из федеральных телеканалов обсуждалась история, произошедшая в семье 90-летней ветерана Великой Отечественной войны из Москвы. Пенсионерка утверждает, что вдова ее сына избивала и издевалась над ней и фактически выжила из двухкомнатной квартиры, где она прописана», - говорится в сообщении.

Пожилая женщина вынуждена жить у родственников, тогда как сноха сдает комнату в их квартире.

Главное следственное управление СК Российской Федерации по городу Москве организовало доследственную проверку.

Также Александр Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного подразделения тщательно разобраться во всех обстоятельствах и проверить все озвученные в СМИ доводы, после этого доложить о процессе проведения доследственной проверки.