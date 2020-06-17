РИАМО - 17 июн. В текущем году в Москве собираются провести работы по сохранению 41 объекта культурного наследия религиозного значения, уже отреставрировано семь захоронений Донского монастыря, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

С 2010 года доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла в Москве с 66% до 94%.

«В 2011-2019 годах завершена реставрация 111 произведений монументального искусства и 426 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя, являющихся объектами культурного наследия», – говорится в сообщении.

Сейчас в городе ведутся работы на 10 объектах монументального искусства. Также специалисты реставрируют 74 художественных надгробия на территории кладбища Донского монастыря.