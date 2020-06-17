РИАМО - 17 июн. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев предложил ускорить переход на механизм прямых выплат по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам, говорится в сообщении пресс-службы регионального бизнес-омбудсмена.

В настоящее время в пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые выплаты» участвуют 69 субъектов России. С 1 июля к нему присоединятся еще восемь регионов. Из состава Центрального федерального округа участвуют почти все субъекты, кроме Москвы и Московской области. Подмосковье планировало перейти на прямой механизм выплат только с 1 января следующего года.

«Мы предлагаем этот процесс ускорить, что позволит оказать реальную поддержку предпринимателям Московской области в нынешних условиях», – отметил Головнев.

Сейчас сотрудник организации, уходящий, например, в декретный отпуск, получает выплаты непосредственно из средств компании. После этого руководство организации собирает необходимый пакет документов на возмещение затрат, направляет их в территориальный орган Фонда социального страхования и компенсирует выпадающие расходы. Но этот процесс довольно длительный – с момента выплат денег.

Между тем, пособия в рамках механизма прямых выплат рассчитываются и выплачиваются застрахованным лицам непосредственно территориальными органами Фонда, то есть без участия работодателей, и в жестко установленные законодательством сроки – в течение 10 календарных дней. При этом Фонд может перечислить деньги сотруднику в течение двух рабочих дней непосредственно на банковский счет.

Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ уже была применена процедура прямых выплат при оформлении листков нетрудоспособности и выплат пособий работникам в возрасте старше 65 лет, если они находились на карантине.