РИАМО - 17 июн. Самая длинная эстакада столичной Северо-Восточной хорды протянется от съезда с Северной рокады до Алтуфьевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Самая длинная эстакада на Северо-Восточной хорде будет построена на участке от съезда с Северной рокады до Алтуфьевского шоссе. Ее протяженность почти 2382 метра», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Эстакада пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД.

Эстакада обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении.