РИАМО - 17 июн. 308 нарушений выявили сотрудники Госжилинспекции Московской области при проверке управляющих организаций на соблюдение правил поведения в режиме повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Всего Госжилинспекция провела 958 проверок 879 управляющих организаций.

«Наибольшее количество (157) связано с размещением в общедоступных местах и на официальных интернет-сайтах организаций локальных нормативных актов, определяющих численность сотрудников, которые должны пребывать непосредственно на рабочих местах, работать дистанционно, либо находиться в режиме нерабочего дня», - говорится в сообщении.

Кроме того, выявили 46 случаев, когда эти документы не были выпущены вообще. Следующим по значимости нарушением стало несоблюдение социальной дистанции, режима допуска и нахождения в зданиях, отсутствие специальной разметки – инспекторами зафиксировано 62 подобных случая.

Еще 43 нарушения оказались связаны с отсутствием контроля за самочувствием сотрудников.

Таким образом, на должностных лиц организаций составили 235 протоколов об административной ответственности. Наибольшее количество Госжилинспекция составила в Красногорске (29), Подольске (19) и Ленинским городском округе(19).

«Стоит отметить, что инспекторы зафиксировали резкое снижение количества допускаемых УК нарушений. За последние две недели выявлено всего 5 случаев, из которых 3 касались несоблюдения социальной дистанции, а еще по одному нарушению управляющие организации допустили при публикации информации и контроле за самочувствием сотрудников», - рассказала.

Это свидетельствует о том, что УК стали более ответственно подходить к соблюдению профилактических мер, в полной мере осознавая всю серьезность сложившейся ситуации», – сказала главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Ольга Федина.

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.